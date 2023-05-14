الانتخابات التركية| جاويش أوغلو يدلي بصوته في المعترك الانتخابي

أدلى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بصوته في بلدية ألانيا في مقاطعة أنطاليا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وهذا بالانتخابات الرئاسية التركية المنعقدة اليوم الأحد.

والتحق جاويش أوغلو وزوجته هوليا جاويش أولغو بمدرسة أيسن جنكيز أورفاليوغلو الابتدائية للإدلاء بأصواتهم.

وأودع جاويش أوغلو مظروف الاقتراع في صندوق الاقتراع رقم 2333، خلال مؤتمر صحفي ، أعرب عن تفاؤله بالأثر الإيجابي المحتمل الذي قد تحدثه أصوات كل من المواطنين الوطنيين والدوليين على الازدهار والاستقرار والتحصين العام للبلاد ، مما يساهم في نهاية المطاف في زيادة قوة تركيا.

وبحسب جاويش أوغلو ، قال السياسيون كلماتهم ، مضيفين أن "الكلمة الآن مع الأمة" وذكروا أن "السيادة تعود ، دون قيد أو شرط ، إلى الأمة".