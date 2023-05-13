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السبت 13 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يخسر 7 مباريات في الدوري لأول مرة منذ 5 مواسم

الزمالك والإسماعيلي
الزمالك والإسماعيلي
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تلقى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، هزيمته السابعة هذا الموسم، بعد الخسارة من الإسماعيلي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على استاد الإسماعيلية، لحساب منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري.

وتعد خسارة الزمالك اليوم هي السابعة هذا الموسم، ليحقق رقمًا سلبيًا للمرة الأولى منذ 5 مواسم، بذكريات 2017/20218، عندما تلقى الفريق الأبيض 9 هزائم واختتم مسابقة الدوري في المركز الرابع.

جاء هدف الإسماعيلي عن طريق ياو أنور، في الدقيقة 19 من عمر اللقاء، نجح الزمالك في معادلة النتيجة عن طريق إبراهيم نداي، في الدقيقة 37.

واستعاد الإسماعيلي تقدمه مرة أخرى، بهدف عكسي أحرزه لاعب وسط الزمالك بالخطأ في مرماه في الدقيقة 56.

الفوز رفع رصيد الإسماعيلي للنقطة 29 في المركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 43 في المركز الرابع. 

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