افتتاح المؤتمر الطلابي العاشر للبحوث والابتكارات بعلوم الإسكندرية

نظمت كلية العلوم جامعة الإسكندرية، المؤتمر الطلابي العاشر للبحوث والإبتكارات لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا الثالث والمدارس، وتستمر فعالياته على مدار يومى ١٣ و ١٤ مايو ٢٠٢٣ بمبنى الكلية بالشاطبي، تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية.

أكدت عميد الكلية أن المؤتمر الطلابي لكلية العلوم حلقة الوصل بين التعليم قبل الجامعي متمثلا فى المدارس والمراكز الإستكشافية المشاركة فى المؤتمر وبين التعليم الجامعي بمرحلتيه البكالوريوس والدراسات العليا والذي يوفر البيئة العلمية المناسبة لإبراز مواهب الطلاب بمراحل التعليم المختلفة بمجالات الأبحاث والإبتكارات العلمية واكسابهم مهارات التعبير عن الذات وتنمية المواهب العملية لديهم.

وألقى المحاضرة الإفتتاحية د. ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي لشئون البحث العلمي بعنوان "النقلة النوعية للعلوم والتكنولوجيا والإبتكار فى مصر".

يتناول المؤتمر عدة محاور رئيسية وهي: العلوم الصحية وقبل الاكلينيكية، العلوم الفيزيائية والكيميائية، علوم الحياة، العلوم والتكنولوجيا، التنمية المستدامة.

يذكر أن عدد المدارس المشاركة ١٥ مدرسة بالإضافة لإدارة الموهوبين والمراكز الإستكشافية، و١١ جامعة، عدد المشاركين الكلى بالأبحاث ٢١٨ مشارك، عدد المشروعات ١٤٦ مشروعا.