السعودية والأمم المتحدة تبحثان مستجدات جهود الوصول إلى حلٍ سياسي في سوريا

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودى، اليوم مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة جير بيدرسون، مستجدات الجهود التى تهدف إلى الوصول إلى حلٍ سياسي في سوريا يضمن أمن واستقرار الشعب السوري، ويحقق العودة الآمنة للاجئين السوريين في الخارج وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفى بين الجانبين تم خلاله أيضا مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة في تحقيق الأمن والسلم الدوليين.