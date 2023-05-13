ads
السبت 13 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السعودية والأمم المتحدة تبحثان مستجدات جهود الوصول إلى حلٍ سياسي في سوريا

السعودية
السعودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودى، اليوم مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة جير بيدرسون، مستجدات الجهود التى تهدف إلى الوصول إلى حلٍ سياسي في سوريا يضمن أمن واستقرار الشعب السوري، ويحقق العودة الآمنة للاجئين السوريين في الخارج وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفى بين الجانبين تم خلاله أيضا مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة في تحقيق الأمن والسلم الدوليين.

السعودية الخارجية السعودي الامم المتحده سوريا