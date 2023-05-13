رئيس وزراء فلسطين: الاحتلال الإسرائيلي يُمارس الإعدام دون رادع أو محاسب له على جرائمه

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم السبت، إن جنود الاحتلال الإسرائيلي يُمارسون يوميًا القتل بحق أبناء الشعب الفلسطيني دون أي رادع أو مُحاسب لهم على جرائمهم.

وأضاف اشتية في بيان اليوم "يتوالى استهداف الشبان برصاص المحتلين القتلة، الذين يمارسون القتل بشهوة القتل، والتي كان آخرها إعدام الشاب أحمد تيسير عطاطرة من بلدة يعبد، أثناء عودته من العمل بأرضه الواقعة خلف جدار الفصل العنصري؛ إلى بلدته، حيث تعرض للقتل بدم بارد من قبل جنود الاحتلال على الحاجز."

وتقدم اشتية من ذوي الشهيد بأحر العزاء، وصادق مشاعر المواساة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.