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السبت 13 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

"التعليم العالي": بدء تسجيل تحويل الطلاب الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بيان رسمي اليوم السبت، تضمن أنه تم فتح باب التقديم للطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية الراغبون في استكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية، بدءًا من صباح اليوم السبت الموافق ١٣ مايو الجاري، على أن يكون التقديم مباشرة من خلال المواقع الإلكترونية للجامعات الخاصة والأهلية.

وكان المركز الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعد انفوجراف (س و ج) للإجابة عن أسئلة واستفسارات الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية لاستكمال دراستهم في الجامعات المصرية الخاصة والأهلية، تيسيرًا على الطلاب.

ويمكن الاطلاع على الانفوجراف من خلال الرابط التالي:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid024t1hZtrY8z588xCSybkVJRyZxw967xFgVWyhNijK5gD9itPx73Es8Y9g3baNAS2Kl&id=100044185308658&mibextid=Nif5oz

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