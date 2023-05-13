اليوم.. طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والعظمي 29 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، عن حالة الطقس اليوم السبت حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء ودافىء علي السواحل الشمالية و شديد الحرارة على جنوب الصعيد وطقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى وشمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويشهد السبت شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ونشاط رياح علي مناطق من والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ، السبت ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 للعظمى والصغرى 17 درجة، وعلى السواحل الشمالية 23 والصغري 16 ، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 32 للعظمى والصغرى 21 ،وعلى شمال الصعيد 30 والصغري 17 ، وعلى جنوب الصعيد 36 للعظمى والصغرى 21 درجة .