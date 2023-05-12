دوري أبطال أفريقيا.. كهربا يعزز تقدم الأهلي بالهدف الثالث في مرمى الترجي

أضاف محمود كهربا الهدف الثالث للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مرمى الترجي التونسي في المباراة التي تجمعهما على ملعب رادس بذهاب نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا.

جاء هدف كهربا في الدقيقة 75 بعدما سجل بيرسي تاو الثاني هدفين في الدقيقتين 9 و55 من بداية اللقاء.

وأهدر محمود كهربا فرصة الهدف الثاني بعد الانفراد بمرمي محمد صدقي الدبشي حارس الترجي.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة الترجي التونسي .

وجاء تشكيل الاهلي كالتالي :

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : على معلول ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني

خط الوسط: مروان عطية وحمدي فتحي وأليو ديانج وبيرسي تاو وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا

وجاء تشكيل الترجي لمواجهة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صدقي الدبشي.

خط الدفاع: محمد بن علي – ياسين مرياح – محمد أمين توجاي – رائد بوشنبية.

خط الوسط: كوليبالي – محمد بن رمضان – معتز زدام.

خط الهجوم: صابر بوغرين – رشاد العرفاوي – محمد علي بن حمودة.