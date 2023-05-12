الإمارات ترحب بالاتفاق بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الجمعة بتوقيع ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، في جدة بالسعودية، على إعلان الإلتزام بحماية المدنيين في السودان، بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان لتسهيل العمل الإغاثي وتلبية الاحتياجات الطارئة للمدنيين.

وأثنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - على الجهود التي قامت بها السعودية والولايات المتحدة للتوقيع على هذا الاتفاق الذي يقضي بوقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام لتمكين إيصال الإمدادات الإغاثية والمساعدات الإنسانية، والذي يمهد الطريق لإنهاء الأزمة بين الأطراف وتجنيب الشعب السوداني الشقيق المزيد من المعاناة.

وعبرت الوزارة عن الأمل في أن تسهم هذه الخطوة في تيسير وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية للمناطق المتضررة، خصوصا للفئات الأكثر احتياجا من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء، والوقف الدائم لإطلاق النار بما يحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والاستقرار والازدهار.