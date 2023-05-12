الأحد.. الملتقى الثقافي الـ11 من البرنامج الرئاسي "أهل مصر" بالعريش

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة فعاليات الملتقي الثقافي الـ١١ من البرنامج الرئاسي "أهل مصر" لشباب المحافظات الحدودية الذي يستقبله إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، الأحد المقبل، بمدينة العريش بشمال سيناء، تحت رعاية وتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة.

يشارك في الملتقى 90 شابا وفتاة من كل المحافظات الحدودية "شمال سيناء، جنوب سيناء، الشلاتين و حلايب بمحافظة البحر الأحمر، أسوان، الوادي الجديد، مطروح" وشباب محافظة القاهرة، وتستمر الفعاليات حتى 20 مايو الحالي.

يعقد الملتقى بقصر ثقافة العريش، ويتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث تقام ورش فنية في عدة مجالات منها ورشة المسرح، ورشة الديكوباج، ورشة الطرق على النحاس، ورشة الخيامية، ورشة أشغال الجلود، ورشة الحلي، كما تتضمن الفعاليات عددا من الزيارات إلى بعض معالم المدينة ومنها "محمية الزرانيق، مصنع زيت الزيتون"، بالإضافة إلى مشاهدة عرض سينمائي لسينما الشعب بالقصر.

أشار الكاتب محمد نبيل وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافي إلى أن الملتقى تنظمه الإدارة العامة للثقافة الشباب والعمال برئاسة أحمد يسري، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى ويقام بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي من خلال فرع ثقافة شمال سيناء بإدارة أشرف المشرحانى.

"أهل مصر" برنامج رئاسي يستهدف تحقيق العدالة الثقافية وتدعيم قيم الانتماء للوطن في نفوس أبنائه وتعزيز القيم الإيجابية بالمجتمع، وتبادل الخبرات، ويستهدف فئات الطفل، والشباب والمرأة عبر برامج ثقافية وفنية تعمل على إلقاء الضوء على التنوع والثراء الثقافي بالمحافظات الحدودية.

الجدير بالذكر أنه سبق للهيئة أن نظمت عشرة ملتقيات سابقة لشباب المحافظات الحدودية، بكل من: الأسمرات، أسوان، مطروح، الغردقة، بورسعيد، الوادي الجديد، دمياط الجديدة، توشكى، سيوة، الأقصر.