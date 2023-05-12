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الجمعة 12 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"الغضبان" يتفقد سير العمل بمستشفى السلام الدولي ببورسعيد.. صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة
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تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، سير العمل وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بمستشفى السلام الدولي بورسعيد، رافقه خلالها الدكتور محمد الكيكي، مدير المستشفيات، والدكتور محمد طه، مدير المستشفى.

وحرص اللواء عادل الغضبان على تفقد الأقسام المختلفة بالمستشفى كالعناية المركزة والاستقبال وغيرها، مشيدا بمستوى الرعاية الطبية والخدمية المقدمة بمستشفى السلام الدولي، بعد ما شهدته من أعمال تطوير على أعلى مستوى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

كما التقى المحافظ بعدد من المرضى المتواجدين بالمستشفى وحرص على التعرف على مستوى رضاهم عن الرعاية الطبية داخل المستشفى، مؤكدا أن مستشفى السلام العام شهدت تغييرا كبيرا فى منظومة الأداء والاهتمام بصحة المواطن والتي كانت أهم أولويات الدولة المصرية.

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