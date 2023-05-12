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الجمعة 12 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

زيارة البابا تواضروس الثاني تتصدر عناوين الصحيفة الرسمية للڤاتيكان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تصدرت زيارة البابا تواضروس الثاني بابا للڤاتيكان عناوين صحيفة  L'osservatore romano الصحيفة الرسمية لكرسي روما، وأفردت الصحيفة صفحاتها لتناول لقاء البابا تواضروس مع البابا فرنسيس بمناسبة مرور ٥٠ عامًا على العلاقات بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية.

بتفاصيله، وجاءت العناوين الرئيسية للجريدة كما يلي:

- مقابلة قداسة البابا فرنسيس مع قداسة البابا تواضروس: "أمثلة ونماذج للعالم كله".

- إدراج الشهداء الأقباط الواحد والعشرين الذين استشهدوا في ليبيا في سنكسار كنيسة روما".

- البابا تواضروس الثاني: "تجمعنا محبتنا لخدمة لله والإخوة".

- عناق يتميز بالصداقة الأصيلة.

والتقى البابا تواضروس الثاني، البابا فرنسيس بابا الڤاتيكان أمس في اجتماع مغلق في المكتب البابوي بالقصر الرسولي، قبل أن ينضما إلى وفدي الكنيستين حيث صلوا معًا صلاة مسكونية، وألقى الباباوان كلٌ كلمة محبة.


 

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