دراسة جديدة تكشف فوائد تناول البيض يوميا وعلاقتة بالصحة العامة

الجمعة 12/مايو/2023 - 10:15 ص

كشفت خبيرة التغذية ماريان والش عن دراسة جديدة تربط بين علاقة تناول البيض على الافطار بالصحة العام .

وقالت عبر احدى المواقع الاخبارية العالمية الخاصة بالتغذية ، إن هناك 4 أشياء سيلاحظها الشخص في حال تناول البيض يوميا لو كنت من النوع الذي لا يتناول وجبة الإفطار وانتقلت فجأة إلى تناول البيض يوميا في الصباح فستشعر بدفعة طاقة كبيرة في جسدك وان البيض في الصباح يعني مزيجا من البروتين والدهون في جسدك و تكفي لمنحك طاقة كبيرة تساعدك إذا كنت تعاني من الخمول والكسل في الصباح.

وتدعم العناصر الغذائية الموجودة في البيض صحة الدماغ بما في ذلك الإدراك تعتبر مادة "الكولين" الموجود في البيض جديرا بالملاحظة بشكل خاص لأنه يقلل من الالتهاب في الدماغ ويدعم اتصال خلايا الدماغ والذاكرة.

إذا بدأت في تناول البيض كل يوم، فقد تلاحظ تحسنا في مزاجك. هناك صلة مباشرة بين العناصر الغذائية في البيض وتحسين الصحة العقلية.

وتشير الأبحاث إلى أن البيض غني بالمغذيات بشكل لا يصدق ونصت جمعية القلب الأميركية على أنه حتى بالنسبة للأشخاص المصابين بأمراض القلب فإن تناول صفار البيض خمس مرات في الأسبوع أمر آمن.