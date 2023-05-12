طرح البرومو الرسمي لفيلم «رهبة» لـ أحمد الفيشاوي

طرح صناع فيلم "رهبة" البرومو الرسمى للفيلم، من بطولة أحمد الفيشاوى وثراء جبيل ومحمد لطفي ونسرين أمين، استعدادًا لطرحه بالسينمات يوم 24 مايو المقبل، وذلك بعد أسابيع قليلة من طرح البرومو الذي حقق نسب مشاهدة مرتفعة.

وظهر فى البرومو معظم أبطال الفيلم، فضلا عن العديد من مشاهد الأكشن الممزوجة بالكوميديا، حيث تدور أحداث الفيلم من خلال مجرم يخشاه الجميع حتى يتعرض لموقف يقلب حياته رأسًا على عقب، ليصبح خائفًا من الجميع.

ويشارك فى بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من الفنانين منهم: سما إبراهيم والفنان السعودى محمد القس ومحمود البزاوى ومصطفى غريب وعبد الرحمن ظاظا وياسر الطوبجى وأحمد رمزى، من تأليف محمد علام، وإشراف عام يوسف أيمن، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج رضا عبد الرازق.