وزير الطيران يلتقي السفير الهندي ووفدًا من شركة GMR المتخصصة فى تطوير المطارات

التقي الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني، اليوم، بالسفير أجيت جوبتيه سفير دولة الهند بالقاهرة، ووفدًا من شركة GMR الهندية المتخصصة فى مجال تطوير المطارات ومشروعات البنية التحتية بالهند، وذلك لبحث الفرص الاستثمارية فى مجال تطوير المطارات لدعم المشروعات التنموية القائمة على أهداف التنمية الشاملة.. حيث يأتي هذا اللقاء فى إطار حرص الدولة على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتبادل الخبرات وجذب المزيد من الاستثمارات الواعدة فى كافة المجالات خاصة فى قطاع الطيران المدني.

حضر اللقاء Rajesh Kumar الرئيس التنفيذي للشركة الهندية ووفد من السفارة الهندية وعدد من مسئولي شركة GMR ولفيف من قيادات وزارة الطيران المدني.

فى بداية اللقاء رحب وزير الطيران المدنى بالسفير الهندي والوفد المرافق له، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية والتجارية بين الجانبين، مشيرًا الى حرص الوزارة على التعاون مع الجانب الهندي فى مجال تقديم الاستشارات المتعلقة بالمطارات وتكنولوجيا المعلومات.. وخلال اللقاء استعرض الجانبان تشجيع الحركة الجوية والسياحية الوافدة الى المدن المصرية خاصة وأنه من المقرر أن تقوم شركة مصر للطيران بتشغيل خط جديد الى مدينة نيودلهى بالهند بواقع 4 رحلات اسبوعيًا اعتبارًا من شهر يوليو القادم، بجانب رحلاتها المنتظمة الى مدينة مومباي.

ومن جانبة أعرب السفير الهندي عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكدًا أن مصر تعتبر أحد أهم شركاء التنمية فى القارة الأفريقية، مشيرًا الى تزايد الحركة السياحية بين البلدين، بالاضافة الى ان الاستثمارات الهندية فى مصر تمثل أهم مجالات التعاون بفضل سياسات الحكومة المصرية فى تعزيز مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الفرص الإستثمارية.

ومن جانبه قال Rajesh Kumar رئيس الشركة الهندية أن مجموعة GMR تهتم بالتعاون والإستثمار فى العديد من المجالات بقطاع الطيران المدني على مستوى العالم منها مجالات الطاقة ومدن المطارات والبنية التحتية حيث قامت بتطوير العديد من المطارات العالمية فى الهند وتركيا والفلبين وإندونيسيا واليونان وغيرها.

وأشاد بما لمسه من أعمال تطوير داخل قطاع الطيران المدني المصرى خلال الفترة الماضية وعن تطلعه لفتح مزيد من آفاق التعاون حيث يعد هذا القطاع، رافدًا خصبًا للاستثمار لما يمتلكه من إمكانات ستساعد على نجاح هذا التعاون.