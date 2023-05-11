اختتام فاعليات منتدى الحوار الوطني للشباب بسانت كاترين.. صور

اختتمت فاعليات منتدى الحوار الوطني للشباب فى نسخته الثانية، تحت شعار “فيما يفكر الشباب... حوار من الشباب للشباب”، بمركز شباب سانت كاترين، اليوم الخميس، وكانت مشكلات التموين والصحة ومياه الشرب على قائمة مطالب أهالي المدينة التي أثيرت خلال فعاليات الحوار.

تولت مسؤولية التدريب في المنتدى المدربة هبة الضبع، فاطمة مجدي، المتابع الإداري محمد شوشه.

تنفذ فعاليات منتدى الحوار الوطني للشباب برعاية وزارة الشباب والرياضة الادارة المركزية التعليم المدنى والبرلمان، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

يتناول منتدى الحوار الوطنى للشباب ثلاثة محاور رئيسية: السياسى، الاجتماعي، الاقتصادى، ومن خلالها يتم مناقشة عدد كبير من الموضوعات المختلفة التى تهم الشباب، مما يخلق منصة للتعبير عن وجهات النظر وتقديم الأفكار وتبادل الخبرات من خلال الجلسات وورش العمل.





بدأت الفعاليات بالتعريف بالدعوة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لإجراء حوار وطني سياسي شامل دون تمييز، يجمع كل التيارات الحزبية والشبابية لمواجهة التحديات الراهنة، ورفع نتائج الحوار إليه شخصيا لتعزيز فكرة تبادل الرؤى بين مختلف الاطياف داخل المجتمع المصري، وتحديد أولويات العمل الوطني وتدشين ملامح جمهورية جديدة تقبل بآراء الجميع.

كما شمل المنتدى التعريف بالنسخة الثانية لمنتدى الحوار الوطني للشباب، والذى يعمل على رفع احتياجات وأفكار وآراء الشباب بمراكز الشباب بالقرى والمدن بالمحافظة تمهيدًا لعرضها على القيادة السياسية بختام فاعليات المنتدى.



أقيم المنتدى تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وبتوجيهات من محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة، ومتابعة أحمد عبد العزيز وكيل المديرية.

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