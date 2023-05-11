مفاوضة جماعية لـ"القوى العاملة" تعِيد عجلة الإنتاج إلى الدوران في "إمبي الإسماعيلية"

أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم الخميس عن نجاح مفاوضة جماعية حققت الاستقرار ومطالب العاملين بشركة إمبى انترناشيونال للصناعة بالإسماعيلية ،وقالت أن الادارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة برئاسة خالد أبو بكر تلقت تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية أفادت فيه بأنها نجحت في مفاوضة جماعية أدت إلى إنهاء وقفة إحتجاجية كان قد نظمها 410 عمال، بقسم الإنتاج بالشركة، وذلك بعد تحقيق مطالب العمال المشروعة ،بحضور ممثلى اللجنة النقابية ، وذلك تنفيذاً لسياسة الوزارة وتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة لتحقيق مطالب واحتياجات العمال وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال ودفع عجلة الإنتاج والعمل وعدم توقفها من أجل تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة .

وأكد محمد طلعت مدير المديرية في تقريره الذى تلقته الادارة المركزية ، أن المديرية شكلت لجنة برئاسة مدير المديرية توجهت فور علمها بالوقفة الإحتجاجية إلى مقر شركة امبى انترناشيونال للصناعة، بحضور جيهان رمز مدير إدارة علاقات العمل ، وسالى مصطفى مدير إدارة المفاوضة الجماعية، وسامية عبد السلام مدير إدارة تفتيش العمل ، وإبراهيم حلمى مدير إدارة العلاقات العامة بالمديرية، وتم الاستماع إلى مطالب العمال وممثليهم والتى تمثلت فى صرف مِنح وبعض المستحقات ، وتم توضيح أوجه صرف المنحة والفئات المستحقة لها وكيفية الحصول عليها ، وتم انتظام سير العمل داخل المصنع.

وأضاف مدير المديرية، أنه تم عقد جلسة حوارية مع مشرفى الأقسام بالشركة وتم فض الوقفة الإحتجاجية،والتأكد من سير العمل والإنتاج بدون توقف ،وجرى التنبيه على العمال بالطرق المشروعة لعرض مطالبهم من خلال القنوات التى حددها القانون لذلك ومن خلال ممثليهم أعضاء اللجنة النقابية والنقابة العامة، مع التأكيد على عدم توقف العمل وضمان سير الإنتاج حفاظاً على الصالح العام.

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