إحباط محاولة تهريب سلسلة وسبائك ذهبية بجمارك مطار برج العرب

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولى برئاسة مصطفى العربى مدير عام الجمارك من ضبط محاوله تهريب 2 سبيكة وسلسلة ذهبية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابه علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فى المحاولة الأولى واثناء إنهاء اجراءات الركاب القادمين من أبوظبى على رحلة خطوط طيران العربية اشتبه جورج شاكر رئيس الوردية فى الراكب أ . س . ح مصرى الجنسية .



وبالعرض على سامح شرباش مدير الجمرك قام بتشكيل لجنة من عاصم فتحى رئيس قسم الوديعة ومصطفى الصالحى مأمور الحركة لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا فلم يتبين وجود شيئ فى الحقائب وتبين وجود 2 هاتف محمول بالتفتيش الذاتى للراكب فتم تمررهم على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد كامل مأمور الفحص فتلاحظ وجود أجسام معتمة وكثافات بداخل أحد الهاتفين ، بفتحه تبين وجود 2 سبيكة ذهبية الأولى بوزن 100جرام تقريبا والأخرى بوزن 30 جرام تقريبا بوزن إجمالى للسبيكتين 130جرام .

وفى المحاولة الثانية وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الشارقة علي رحلة طيران العربية اشتبه خالد عبد العزيز رئيس الوردية في الراكب ا .ص . م مصري الجنسية نظرا لكثرة تردداته حيث أن آخر سفر له كان قبل يومين بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٨

وبسؤاله عما إذا كان بحوزته أشياء تستحق ضرائب ورسوم أجاب بالنفي .

وبتمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY وعرض الراكب على جهاز فحص الأفراد بالاشعة بمعرفة محمد صالح ومحمد صلاح شعبان مأموري الفحص بالأشعة أفادا بوجود أجسام غريبة بالأشياء التي كان الراكب يرتديها قبل عرضه على جهاز فحص الأفراد بالأشعة .

وبالعرض علي أيمن فوزي المشرف على أعمال التعريفة قام بتشكيل لجنة من تامر الخولي مأمور الحركة ومحمد عبد العليم رئيس قسم التعريفة وبسيوني الأحول مأمور الحركة وطه الشهاوي رئيس قسم الأمن الجمركي وصالح حميدة رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركى لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود سلسلة من معدن أبيض وأصفر اللون يشتبه أن نكون من معدن الذهب الثمين بوزن إجمالي قائم ١١٧ جرام تقريبا .

قرر مصطفى العربى مدير عام المواني الجويه إتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى رقمى 19 و20 لسنة 2023

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحه الجمارك والدكتور سامى رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والاسواق الحرة بتشديد الرقابه على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .