الأنبا توما حبيب ينعى مطران أسيوط الشرفي

نعت مطرانية الأقباط الكاثوليك بسوهاج الأنبا كيرلس وليم المطران الشرفي لإيبارشية أسيوط في بيان لها.

وكان في نص البيان "باسم إيبارشية سوهاج للاقباط الكاثوليك من إكليروس ومؤمنين وكافة مؤسساتها، وبإسم الأنبا يوسف ابوالخير المطران الشرفي للإيبارشية، ومجمع الاّباء الكهنة، وبالأصالة عن نفسي، أتقدم بخالص العزاء للحبر الأعظم قداسة البابا فرنسيس، والبطريرك الأنبا ابراهيم اسحق، وأعضاء السينودس المقدس ، لوفاه الأنبا كيرلس وليم المطران الشرفي لإيبارشية أسيوط والذي توفي صباح اليوم بعد رحلة طويلة من العطاء والعمل الرعوي ، نطلب من الله سلاما لروحه الطاهرة فى أحضان القديسين ابراهيم واسحق ويعقوب، ونلتمس عزاءاً سمائياً للكنيسة ولأسرته ولكل محبيه.

يذكر أن نيافة الانبا كيرلس وليم من مواليد الشناينة بمحافظة اسيوط ولد في الاول من اكتوبر 1946، التحق بالاكليريكية الصغرى في طهطا ولم يكن قد تجاوز التاسعة من عمره ثم التحق بالكلية الاكليريكية بالمعادى فى 28 سبتمبر 1955، ارتدى الثوب الاكليريكى فى اول يونيو 1961 وكان شعاره يومها "حول عينى عن النظر الى الباطل"، حصل على ليسانس الدراسات اللاهوتية من الجامعة الاوربانية في 1969، تمت سيامته الكهنوتية فى 10 يونيو 1974 ببلدته الشناينة عن يد الأنبا يوحنا نوير متخذاً شعار" سابشر باسمك اخوتى واسبحك فى وسط الكنيسة "، وحصل على ليسانس الفلسفة واللاهوت وتخصص في الدراسات الكتابية من المعهد الباباوى للكتاب المقدس في 1981، ثم حصل على الدكتوراه من الجامعة الجريجورية بروما فى 13 مايو 1983، وعين مدرساً للكتاب المقدس والطقوس فى الكلية الاكليريكية بالمعادى ثم عين نائباً للرئيس من سنة 1983 الى سنة 1986 ثم رئيسا للاكليريكية من 1986 الى 1990، حين قدم مثلث الرحمات الانبا يوحنا نوير استقالته لظروفه الصحية فى 20 مارس 1990 اجتمع السينودس وتم انتخاب الاب كامل وليم اسقفا على اسيوط باسم كيرلس وليم وتمت سيامته الاسقفية وتجليسه مطرانا لأسيوط عن يد مثلث الرحمات الكاردينال الأنبا اسطفانوس الثاني في 3 يونيو 1990 متخذا شعاره الأسقفي "من اجلهم اقدس ذاتي".