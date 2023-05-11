ضبط 2708 مخالفة تموينية لمخابز وبداليين تموينيين بالجيزة

أكد اللواء احمد راشد محافظ الجيزة علي مواصلة الحملات الرقابية والمرور علي جميع الأنشطة التموينية والتجارية للتأكد من مدي توافر السلع الغذائيه ووصول الدعم الى مستحقية .

وتابع اللواء أحمد راشد نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة محافظة الجيزة بالإشتراك مع مديرية ومباحث التموين خلال شهر والتي أسفرت عن ضبط وتحرير عدد ٢٧٠٨ مخالفة تموينية حيال المخابز الغير ملتزمة والمحال العامة ومحطات البنزين .

وأوضح اللواء أحمد راشد أن الحملات الرقابية تمكنت من ضبط ٦٧ طن ما بين دقيق وردة وسمسم وبودرة مجهولة المصدر وضبط ٢٠٠٠ لتر زيت بمصنع يدار بدون ترخيص وغير مطابق للاشتراطات الصحية والبيئية و٦٤٢٠ زجاجة زيت تمويني وحوالي طن سكر تمويني وحر بمنشات مخالفة علي مستوي الأحياء والمراكز والمدن .

لافتآ محافظ الجيزة أن المخالفات المحررة شملت ضبط ٢٣٦٠ مخالفه لمخابز منهم ١٢٨٠ مخالفه لانتاج الخبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات بالاضافه الي ضبط مخالفات عدم وجود سجل تفتيش وشهادات صحية وعدم نظافة أدوات المعجن وعدم الإعلان عن الأسعار. وبيع بأزيد من السعر الرسمي وتصرف في الأرصدة وتجميع بطاقات بإجمالي ١١١٧ بحوزه مخابز وبداليين تموينين بمناطق العياط والحوامدية وكرداسة لاستغلال والتصرف في الدعم المخصصة للمواطنين .

وأشار محافظ الجيزة أن الحملات تأتي إستكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابي للتصدي لجشع وتلاعب بعض التجار ولضمان وصول الدعم لمستحقيه .