محمود محيي الدين: مصر نجحت في استضافة قمة المناخ.. فيديو

أعرب الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي cop 27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، عن سعادته لحصوله على الدكتوراه الفخرية من جامعة عين شمس، مشددًا على أنّها أسهمت إسهاما كبيرا في نواحي الحياة كافة بمصر، حيث قدمت أفضل الخبرات في كل مجالات التخصص منذ نشأتها في عام 1950.

وأضاف «محيي الدين» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل صالح مقدمة برنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الجامعة استعرضت بعض إسهاماته خلال حفل التكريم، والتي كان آخرها المشاركة في قمة المناخ cop 27 رغم كل العقبات الدولية والتوتر السياسي بين أطراف العالم المختلفة وعدم الاتفاق على أولويات العمل المناخي بين الأطراف المختلفة.

وتابع رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي cop 27، أنه رغم كل هذه التحديات نجحت مصر في الاستضافة من باب المشاركة رفيعة المستوى والتركيز على المضمون والملفات المهمة ذات الصلة بالعمل المناخي، حيث نجحت مصرُ بعد سنوات طويلة من المفاوضات في تشكيل صندوق للخسائر والأضرار من أجل تقديم التمويل اللازم للدول المتضررة من تغير المناخ.