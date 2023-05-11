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الخميس 11 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

قطاع الفنون التشكيلية يعلن عن ورش الإجازة الصيفية

الدكتور وليد قانوش
الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية
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ينظم قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، ورش الإجازة الصيفية 2023، بمتحف محمد ناجي، وذلك فى خلال الشهور الأتية، يوليو ، أغسطس ، سبتمبر 2023.

وتتضمن الورش الصيفية مجالات (الرسم والتصوير ، القراءة ، والإطلاع) للفئات العمرية من سن 8 إلى 14 ، على ان يأتى الرسم والتصوير أيام الأحد من كل أسبوع، وتأتى القراءة والإطلاع أيام الخميس من كل أسبوع، ومواعيد الورش من الساعة الـ 10 صباحاً حتى الـ 1 ظهراً، ويبدأ التسجيل في الورش من اليوم والأولوية بأسبقية التسجيل.

يُعد متحف محمد ناجي،الذى أسسه محمد ناجى عام 1952،  متحف فوتوغرافي تاريخي، حيث يقع في 9 شارع محمود الجندي بالقرب من هضبة الجيزة، في حي الهرم بالجيزة، في جنوب غرب مدينة القاهرة الكبرى. 

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