تأمين دفاعي متوقع لتوتنهام فى مواجهة مانشستر سيتي

يستضيف فريق توتنهام هوتسبير، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، نظيره مانشستر سيتى، وذلك على ملعب "توتنهام"، فى موقعة الدورى الإنجليزى ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ 34 من عمر مسابقة "البريميرليج".

تشكيل توتنهام المتوقع

ومن المتوقع أن يخوض توتنهام هوتسبير اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: جولييلمو فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو، كريستيان روميو، فان دي فين، دراجوشين.

خط الوسط: سار، بيتانكور، جيمس ماديسون.

خط الهجوم: سون هيونج مين، ديان كولوسيفسكي، برينان جونسون.

ويدخل كل فريق تلك المباراة باحثًا عن الثلاث نقاط، ويعلم أنها هى الأهم فى هذا الموسم، والتى على اثر نتيجتها سيتحدد إلى حد كبير من هو بطل البريميرليج فى موسمه 203/2024، بعد بقاء جولة واحدة فقط من بعد تلك المباراة.

توتنهام يبحث عن أهدافه

يسعى فريق توتنهام هوتسبير للظفر بالثلاث نقاط، من اجل أمرين، الأول هو تعديل موقعه فى ترتيب جدول المسابقة، والمنافسة على الدخول فى مربع الكبار، والمشاركة فى بطولة دورى أبطال أوروبا "الشامبيونزليج"، البطولة الأقوى والأعرق فى القارة العجوز.

والأمر الثانى، هو إضاعة الدورى على ضيفه مانشستر سيتى، لصالح منافسه ارسنال ، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد الننى لاعب المنتخب الوطنى، وهذا الأمر هو السائد داخل المسابقة الأكثر شراسة فى القارة العجوز، والتى لا يأمن بطلها لدغتها إلا بعد انتهائها.

ويحتل فريق توتنهام المركز الخامس برصيد 63 نقطة، بأقل 5 نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع، إلا أن صاحب الأرض حصدهم من 36 جولة، حقق الفوز فى 19 منها، وتعادل فى 6 وهزم فى 11 مباراة، وهز توتنهام شباك خصومه بـ 71 هدف، واهتزت شباكه بـ 59 هدف.



أهداف توتنهام تصطدم بطموحات مانشستر سيتى

وعلى الجانب الآخر، يسعى فريق مانشستر سيتى للفوز والظفر بالثلاث نقاط، من أجل استعادة قمة ترتيب جدول المسابقة من ارسنال، الذى يعتليها بفارق نقطه وحيده فقط، إلا ان الفريق السماوى له مواجهة مؤجلة يخوضوها اليوم على ملعب منافس يعلم كيف يراوض الكبار.

حيث يحتل فريق مانشستر سيتى وصافة ترتيب جدول البريميرليج برصيد 85 نقطة، حصدها من 36 جولة، حقق الفوز خلالها فى 26 مباراة، وتعادل فى 7 وهزم فى 3 مباريات، احرز 91 هدف، كأقوى خط هجوم فى المسابقة، واهتزت شباكه بـ 33 هدف.

ويبقى دائمًا مانشستر سيتي، هو المرشح الأقوى بالظفر باللقب، في ظل هيمنته على البطولة خلال آخر 6 مواسم، بعدما تُوج به 5 مرات.

وأحدث العبقري الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى، طفره فى صفوف الفريق، بعد أن صنع بين يديه أوراقًا رابحة، قادها لأن تكون هي الأفضل في القارة العجوز.