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الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

"شباب النواب" تطالب وزيري "المالية" و"التخطيط" بتوفير الاعتمادات المالية للأكاديمية الوطنية للتدريب

رياضة النواب
رياضة النواب
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أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين ، وزيري التخطيط والمالية، تنفيذ التكليفات الرئاسية بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للأكاديمية الوطنية للتدريب لإنجاز الأعمال الموكلة إليها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب اليوم ، لمناقشة موازنة الأكاديمية الوطنية للتدريب بمشاركة الدكتور رشا راغب المدير التنفيذي الأكاديمية .

وانتقد الدكتور محمود حسين ، قيام مسئولي وزارتي المالية والتخطيط ، بتخفيض موازنة انشاء مركز الذكاء الاصطناعي ، والذي كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي ، الأكاديمية بتنفيذه من ١٥٠ مليون جنيه اللي ٧٠ مليون حنيه،، متسائلا : " لماذا لا تنفذ الوزارتين توجيهات رئيس الجمهورية ".

وطالب رئيس لجنة الشباب مسئولي وزارتي المالية والتخطيط ، بتنظيم زيارة للأكاديمية الوطنية للتدريب وحضور دورة تعريفية بمجهودات الأكاديمية الوطنية للتدريب ، لانه لايمكن تقييم الأمور في جهة معنية بتدريب الشباب بمبدأ المكسب والخسارة ، خاصة أن الاستثمار في الشباب هو الاستثمار الأهم لأي دولة .
وأكد أن الأكاديمية الوطنية للتدريب ، تساهم في تخريج عدد كبير من قيادات الدولة  في مختلف الهيئات الحكومية ، منتقدا تخفيض بند الاستثمارات الجارية المتعلقة بالأكاديمية من ١٥٠ مليون جنيه الي ٢٠ مليون جنيه .
وأوضح رئيس لجنة الشباب ، أن اللجنة أوصت العام الماضي بتوفير كافة متطلبات الأكاديمية لاستكمال منشآت الهيئة ، ولكن لم تلتزم وزارتي المالية والتخطيط بتلك التوصيات ، وهو ما يعد بمثابة إهدار المال العام ، لان ما كان سيتكلف جنيه واحد العام الماضى سيتكلف أضعاف  حاليا ، مشددا علي وزارتي التخطيط والمالية  الالتزام  بالتكليفات الرئاسية ، فيما يتعلق بالأكاديمية الوطنية للتدريب
 

شباب النواب وزيرا المالية و التخطيط التكليفات الرئاسية