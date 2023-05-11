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الخميس 11 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

لمناقشة تحضيرات COP28.. الرئيس الإماراتي يحل ضيفا على فرنسا اليوم

الرئيس الإماراتي
الرئيس الإماراتي ونظيره الفرنسي
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يلتقي رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، خلال عشاء عمل في قصر الإليزيه بباريس.

وأعلن مكتب الرئيس الفرنسي أن زعيمي الدولتين سيناقشان كافة التحضيرات للدورة 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 في دولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر المقبل، وهو الحدث الذي سيوفر تقييماً شاملاً لاتفاقية باريس.

كما سيناقشان أيضًا قمة الميثاق المالي العالمي الجديد في باريس يومي 22 و23 يونيو 2023 ، كموعد نهائي وسيط قبل COP28.

وأكد قصر الإليزيه أن مباحثات الرئيسين ستركز على مناقشة تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ، ومواصلة الحوار حول القضايا الإقليمية.

الجدول الزمني المقدر:

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس ماكرون، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، في قصر الإليزيه في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت باريس.

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رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة قصر الاليزيه باريس