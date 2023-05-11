اليوم.. "يد الأهلي" يواجه فاب الكاميروني في كأس الكؤوس الأفريقية

يلتقي الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، مع فريق فاب الكاميروني، في ثاني مبارياته دور المجموعات ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية التي يستضيفها النادي الأهلي.

وتنطلق مباراة الأهلي وفاب الكاميرون في التاسعة مساء اليوم الخميس على صالة الأمير عبد الله الفيصل.

ونجح فريق يد الأهلي في الفوز بالمباراة الأولى على نظيره فريق كيركوس الأثيوبي، بنتيجة 59-8، في انطلاقة قوية للمارد الأحمر بالبطولة التي يحتضنها في ملعبه وبين جمهوره.

وعقد ديفيد ديفيز المدير الفني جلسة مع اللاعبين أكد خلالها على ضرورة التركيز الشديد في تقديم أفضل ما يمكن من أجل الفوز باللقب، بعد أن توج مساء الأحد بلقب كأس السوبر الأفريقي على حساب الزمالك.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاب الكاميروني

تنقل قناة الأهلي المباراة التي تجمع بين الأهلي وفاب الكاميروني، ضمن منافسات بطولة كأس الكؤوس لكرة اليد، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الخميس.

وانطلقت منافسات بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد رجال وسيدات في نسختها رقم 39، مساء الثلاثاء الماضي، تقام في ضيافة النادي الأهلي على مدار الأيام القادمة حتى يوم 19 مايو الجاري، والتي يشارك بها 21 فريقًا بواقع 10 فرق في منافسات الرجال و11 فريقا في منافسات السيدات.