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الأربعاء 10 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السيطرة على حريق شقة سكنية في منطقة القطامية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة القطامية، دون وقوع إصابات.
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من شرطة النجدة،تفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة القطامية، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه.

3 سيارات إطفاء السيطره على حريق شقة شرطة النجدة