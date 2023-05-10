السيطرة على حريق شقة سكنية في منطقة القطامية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة القطامية، دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من شرطة النجدة،تفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة القطامية، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه.