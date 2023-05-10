كارفور تحتفل بالذكرى الـ15 لشراكتها مع الهلال الأحمر المصري

تحتفل كارفور التي تملكها وتديرها شركة "ماجد الفطيم" في مصر، بذكرى مرور 15 عاماً على شراكتها مع الهلال الأحمر المصري. وقد أسهم التعاون المستمر في دعم أكثر من 900 ألف مستفيد في مصر، حيث بلغ إجمالي تبرعات كارفور 10 مليون جنيه.

وبهذه المناسبة، قال فيليب بيجييون المدير الإقليمي لشركة ماجد الفطيم للتجزئة في مصر: "نحن ممتنون للغاية لشراكتنا مع الهلال الأحمر المصري والممتدة على مدى 15 عاماً حتى اليوم. لقد ساعدنا هذا التعاون المتواصل على تقديم المساعدات الإنسانية الأساسية للمجتمعات في مصر وعبر المنطقة. وسنواصل السعي نحو تحقيق تغيير إيجابي في المجتمعات التي نتواجد فيها".

وقد حققت شراكة كارفور مع الهلال الأحمر المصري إنجازات ملحوظة على مر السنين. فقد قدمت دعماً أساسياً للمجتمعات المصرية خلال أزمة فيروس كورونا العالمية. وأدى ذلك لحصول كارفور على تقدير وزارة التضامن الاجتماعي باعتبارها العلامة التجارية في قطاع البيع بالتجزئة الأكثر نشاطاً من حيث تقديم الدعم والمساعدة للهلال الأحمر المصري للقيام بمهامه أثناء الجائحة.

وبالإضافة إلى ما سبق، أتاحت هذه الشراكة، توفير الدعم والمساعدات الإنسانية لضحايا حادث ميناء بيروت في عام 2020 وساهمت في جهود الإغاثة لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا خلال 2023 — ما أظهر الدور السريع والفعال الذي تقوم به كارفور ومساهمتها في إحداث التغيير الإيجابي. وجدير بالذكر أنه قد تم إطلاق مبادرات أخرى من قبل كارفور كاستجابة مباشرة لاحتياجات المجتمع المحلي، شملت تقديم الرعاية الطبية المجانية والتبرعات الغذائية لتنمية المهارات الأهم في سوق العمل.

وتشكل هذه الإنجازات التي تحققت خلال الشراكة المستمرة على مدى 15 عاماً دليلاً واضحاً على التزام كارفور بالمجتمعات التي تعمل فيها. وتتعهد كارفور بمواصلة رحلتها مع الهلال الأحمر المصري لقيادة التغيير الإيجابي معاً، وتقديم الدعم الضروري، وإطلاق حملات توعية للمجتمعات المستحقة.