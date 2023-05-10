قصف صاروخي من قطاع غزة باتجاه إسرائيل

أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، اليوم، رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل ردًا على قصف إسرائيلي على القطاع أسفر عن استشهاد بعض عناصر حركة الجهاد الفلسطينية بقطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن منظومة القبة الحديدية اعترضت عدد من الصواريخ التي أطلقت باتجاه الأراضي المحتلة، فضلًا عن قصف إسرائيلي لما يقرب من 40 منصة صواريخ تقع في قطاع غزة.

وكشف جيش الاحتلال أن القبة الحديدية تم تفعيلها فور إطلاق الرشقات الصاروخية التي أطلقت باتجاه عسقلان، كما دوت صافرات الإنذار في تل أبيب ومناطق في وسط الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتسببت الرشقات الصاروخية في تعطيل حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن المتسبب الرئيس في تلك الهجمات هي حركة الجهاد الفلسطيني.