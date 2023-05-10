سفير فلسطين بالقاهرة: نشكر مصر على جهودها لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.. فيديو

أكد دياب اللوح، سفير فلسطين لدى القاهرة، أن ما حدث بقطاع غزة وتطورات في أنحاء الأراضي الفلسطينية هو جريمة إسرائيلية مكتملة الأركان تضاف لسلسلة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وأنحاء الأراضي الفلسطينية.

وقال "اللوح" في مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الأربعاء، إن جريمة غزة غير مبررة واستهدفت مواطنين فلسطينيين منهم أطفال ونساء، موضحًا أن مصر من أوائل الدول العربية التي أصدرت بيان أدانت ورفضت فيه هذه الجريمة البشعة، كما أن مصر بتعليمات من الرئيس السيسي، تعمل منذ اللحظة الأولى لوقوع العدوان على وقف هذا العدوان وتحقيق التهدئة وحقن دماء أبناء الشعب الفلسطيني.

وتابع أن مصر بذلت ولا زالت تبذل جهودًا لوقف هذا العدوان الذي قالت إسرائيل أنه سوف يستمر، موضحًا أن زعيم المعارضة الإسرائيلية في تصريحات له بالأمس أعلن أنه بهذه العملية قد أغلق الحساب، وهو يريد أن يغازل نيتنياهو ويكسب وده لكي يضيفه للائتلاف الحكومي.

وأردف، سفير فلسطين بالقاهرة، أن الشعب الفلسطيني بالنسبة له إغلاق الحساب هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل والتي احتلت عام 1967 ورحيله ورحيل المستوطنين وإقامة الدولة الفلسطينية على أرضنا وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكمل أن عدد الشهداء منذ بداية هذا العام وصل لـ 110 شهداء، و15 شهيد في غزة وأمس شهيدين في جنين، موجهًا الشكر لمصر والجهات السيادية المصرية التي تسعى على مدار الساعة لوقف العدوان الإسرائيلي.