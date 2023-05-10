بالأسماء.. مجلس الزمالك يبدأ التحرك لتلبية احتياجات أسوريو في الميركاتو الصيفي

بدء الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة الكولمبي خوان كارلوس أوسوريو، في إعداد المراكز الذي يحتاج إليها الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك، أن المدرب الكولمبي، طلب بشكل مبدأي التعاقد مع ظهير أيمن وظهير أيسر، وصانع ألعاب ولاعب خط وسط مدافع.

وبدء مسؤولي الزمالك في التحرك لتلبية احتياجات المدير الفني، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، ويعد عمر كمال عبد الواحد، لاعب فيوتشر، وهشام صلاح لاعب الاتحاد السكندري، أبرز المرشحين، لشغل الجهة اليمنى للفريق الأبيض خلال الموسم المقبل، في حال توصل إدارة الفريق الأبيض لاتفاق مع إدارة ناديهما.

يعد محمود حمادة، لاعب وسط فريق فاركو، أبرز الأسماء بين لاعبي الدوري الممتاز، بعدما تمكن من حجز مكانًا أساسيًا في تشكيل روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، وتسعى إدارة الأبيض لإنهاء إجراءات ضم اللاعب سواء بمقابل مادي أو دخول اللاعب في صفقة تبادلية، في ظل عدم تقديم عمرو السيسي ونبيل عماد دونجا، أوراق اعتمادهما منذ الانتقال إلى القلعة الأبيض في يناير الماضي.

وتأهل الزمالك إلى دور الـ16 في بطولة كأس مصر، بعد الفوز على بروكسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة الإسماعيلي مساء السبت القادم في بطولة الدوري العام.