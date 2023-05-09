توريد 173721 طن قمح للصوامع بالوادي الجديد

أعلن الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن توريد 173721.222 طن قمح للصوامع داخل وخارج المحافظة حتى اليوم.

وأكد المرسي، أنه جرى حصاد243500 فدان وما جرى توريده لصومعة الخارجة 22517.222طن وما جرى توريده لصومعة العوينات45414.700 طن وشون البنك الزراعي 375.300 طن.

وأضاف أن الكميات التي جرى توريدها من القمح داخل المحافظة 70383.318 طن الكميات الموردة خارج المحافظة100106طن الإجمالى العام للمحافظة 173721.222 طن.

وأكد وكيل وزارة الزراعة، أنه جرى الانتهاء من خطة العمل خلال الموسم الصيفى الحالى، والتأكيد على توعية المزارعين بتوريد القمح وفقًا للمواصفات وتسير إجراءات استلام وتوريد المحصول من المزارعين.

وأضاف أن الدولة نجحت فى استغلال المقومات التنموية الشاسعة بالوادى الجديد، فى زراعة محاصيل استراتيجية أهمها محصول القمح، مؤكدًا أن الدولة خلال السنوات الماضية تمكنت من توفير احتياجات المحصول من صوامع غلال الجاهزة لاستقبال الأقماح من التجار والمزارعين في مركز الخارجة بطاقة استيعابية 45 ألف طن وشرق العوينات بطاقة استيعابية 60 ألف طن، وجار إقامة صوامع أخرى بمركزي الداخلة والفرافرة، وتوفير المقابل المادى اللازم الذى يشجع المزارع على الزراعة، وتنفيذ مبادرات كبرى لتحفيز المزارعين لزيادة زراعات القمح وزيادة الرقعة الزراعية بجميع مراكز المحافظة والاهتمام به كمحصول أساسي واستراتيجي مهم.