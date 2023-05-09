تعرف على كنيسة سان لويجي دي فرانثيس

كنيسة سان لويجي دي فرانثيس إحدى كنائس العاصمة الإيطالية روما وتقع في ميدانً يحمل الاسم ذاته، وعلى مقربة من ميدان نافونا وصممت علي يد الإيطاليجياكومو ديلا بوركا بين عامي 1518 و1589وتُعد الكنيسة الوطنية للأمة الفرنسية في روما.

وهي أرشفة بابوية تقع في روما وفي التسلسل الهرمي للكنائس الكاثوليكية، تقف كنيسة لاتيران على أعلى مستوى، متجاوزة الكنائسالقديمة والموقرة مثل سانتا ماريا ماجوري (بازيليكا دي ماريا ماريا ماجوري) وكنيسة سانت بيتر (كنيسة سان بيترو). يوجد في هذهالكنيسة منبر وعرش البابا.

يعتبر مؤسس الكنيسة الإمبراطور الروماني فلافيو فاليريو قسطنطين (فلافيو فاليريو كوستانتينو). قبل معركة حاسمة مع Maxentius،رأى قسطنطين الكبير في السماء chrysism - حرف واحد فقط من اسم المسيح، الذي ينذر النصر وهكذا، في بداية القرن الثالث،اعترف حاكم الإمبراطورية بحرية الدين، وظهرت أول كنيسة مسيحية في روما.

كما تم تخصيص كاتدرائية المسيح المخلص في القرن التاسع لجون المعمدان (سان جيوفاني باتيستا)، في القرن الثاني عشر لجون اللاهوتي (سان جيوفاني إيفانجليستا). من القرنين الرابعوالرابع عشر، بقيت كاتدرائية القديس يوحنا المعمدان الكنيسة البابوية الوحيدة. في المباني المجاورة كانت المساكن البابوية. تم تثبيت عرشالبابا في الكنيسة نفسها. شهدت الكنيسة 5 مجالس مسكونية - أعلى الكنائس الدينية حيث تم تناول القضايا الدينية الأساسية.



تدهش كنيسة سان جيوفاني في لاتيرانو وتبهر بجمال المناطق الداخلية. يتم الحفاظ على الفسيفساء الأكثر قيمة من عهد الإمبراطور قسطنطين في حنية المعبد. يتم إعدام الشهداء المسيحيين الأوائل مع لفائف بأيديهم، وكذلك وجه يسوع الشاهق فوقهم، بطريقة بيزنطية. فيالقرن الثالث عشر، خضعت الفسيفساء لترميم ياكومو توريتي (جياكومو توريتي). أضاف السيد إلى الرسومات القديمة رموز وسامالفرنسيسكان.

المنبر تحت قبو الحنية. تُعد أعمدة السماوات الثمينة والفسيفساء البيزنطية النابضة بالحيوية بمثابة زخارف مهيبة لوعظ الأحبار. فوق المذبحالمركزي للمعبد في كيفوريا، يتم الاحتفاظ بالآثار المسيحية القديمة - رؤساء الرسل بطرس وبولس.

يندهش صحن المعبد المصاف اليها بزخارفه الغنية. تنتشر الأرضيات الفسيفسائية مع دوائر وساحات متناقضة، تتميز بالأسلوب الكوني. تصطف أعمدة الصحن مع الرخام Numidian. تم تزيين ألواح الثلج الأبيض بالنقوش المزخرفة وشعارات الحبر. بذل Borromini الكثيرمن الجهد لاستعادة الصحن في القرن السابع عشر. يتم إيلاء اهتمام خاص للسقف الخشبي الذي تم ترميمه من الصحن، والذي تم تزيينهبزخارف caisson. لوحة تحمل شعار النبالة في البابا بيوس الخامس في وسط سقف منحوت غني، وتم تركيب التماثيل واللوحات التيتصور الرسل بين الأعمدة الرخامية في القرنين السابع عشر والثامن عشر.

في صحن سان جيوفاني في لاتيرانو، يمكنك مشاهدة لوحة جدارية محفوظة جزئيًا تصور البابا بونيفاس الثالث. يعتبر مؤلف هذا العملالماهر هو Giotto العظيم (Giotto di Bondone).

أثمن المعروضات في متحف أرشيباسيليكا: جراد البحر مع آثار القرن الحادي عشر، تابوت مع عباءة القديس يوحنا الإنجيلي، صليب ثمينمن القرن الثالث عشر، آثار رفيق الشهيد العظيم كاثرين، شعار النبالة لكليمنت الثامن، مصنوعة من الحرير والحلي، كوب من الأسلحةمصنوعة من الفضة والأحجار الكريمة.

تم إنشاء المتحف في عام 1984 من قبل البابا يوحنا بولس الثاني. يقع باب المعرض مباشرة خلف تمثال Innocent III.

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