وكيل تعليم شمال سيناء يتابع أعمال الامتحانات والكنترول للشهادة الإعدادية بالعريش

تابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء اليوم أعمال الامتحانات والكنترول للشهادة الإعدادية بالمجمع الخدمي للامتحانات للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء .

هذا وقد عقد وكيل الوزارة اجتماعا مع الموجهين الأوائل وموجهي العموم للمواد الدراسية ورئيس المطبعة السرية للامتحانات، وقد أعطي لهم التوجيهات بالاهتمام واليقظة التامة لأعمال الامتحانات بدءً من تأدية الطلاب للإمتحانات ومروراً بأعمال التصحيح والمراجعة ثم إعلان النتيجة .

وأكد توفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات، مشددا علي الانضباط داخل اللجان الامتحانية وعلى الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير الجو الهادي داخل اللجان وخارجها مع مراعاة التهوية المناسبة والإضاءة الجيدة والحفاظ علي النظافة العامة وعمل تقرير عن كل مادة واخذ عينة عشوائية من إجابات الطلاب وقراءة كراسة الإجابة للطالب بعناية تامة حتى يأخذ كل طالب حقه والتنبيه والتشديد على عدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة، وكما شدد علي عدم الغش وأخذ الإجراءات القانونية في حالة وجود الغش.