وزير التنمية المحلية: لن نسمح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالتنسيق مع جهات الولاية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات جديدة أو حالات بناء مخالف فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما تابع اللواء هشام آمنة خلال الاجتماع آخر مستجدات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " التى تشهدها المحافظة حيث يبلغ نصيب محافظة قنا من مشروعات " حياة كريمة" حوالي ١٨٧٢ مشروع فى مختلف القطاعات الخدمية ، موزعين على ١٩ مجلس قروى و ٨٧ قرية رئيسية و ٧٢٢ نجع وعزبة فى ٥ مراكز ، باستثمارات تبلغ حوالي ٣١ مليار جنيه ، يستفيد منها حوالى ١.٥ مليون مواطن ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من الخطوات التنفيذية الجارية لوصول كافة التجهيزات الخاصة بمجمعات الخدمات الحكومية بقرى المبادرة الرئاسية فى المرحلة الأولى لتشغيلها واستقبال المواطنين بها.

وأشار اللواء هشام آمنة الي حرص الدولة لسرعة الانتهاء من كافة المشروعات المستهدفة ضمن المرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " في جميع المحافظات لدخول المشروعات الخدمة أمام المواطنين والاستفادة منها ، ووجه وزير التنمية المحلية بزيادة معدلات التنفيذ للمشروعات المتبقية في المرحلة الأولي خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي .

وفى نفس السياق، أشار وزير التنمية المحلية إلي أنه ناقش خلال لقائه مع محافظ قنا معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى 2022 / 2023 والتي تبلغ استثماراتها حوالي ٤٧٥ مليون جنيه حيث يتم من خلالها رفع كفاءة ورصف الطرق الرئيسية والفرعية وأعمال التطوير لعدد من المناطق بأحياء المحافظة المختلفة، بما يساهم في الإرتقاء بالخدمات المقدمة لمواطنى المحافظة، بالاضافة إلى تدعيم احتياجات الوحدات المحلية وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والإنارة، موجها بسرعة الإنتهاء من المشروعات قبل نهاية العام المالى الحالي وتحقيق حياة أفضل للمواطنين، وإزالة أي تحديات تواجه عملية التنفيذ، بينما أشار «الداودي»، إلى أن أعمال المشروعات تسير على قدم وساق لسرعة الإنتهاء منها ودخولها الخدمة أمام المواطنين.

كما أطمأن اللواء هشام آمنة على جهود المحافظة فيما يخص تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة 100 مليون شجرة، حيث تم الاشارة إلى أنه تم توريد ١٧٠ ألف شجرة الي محافظة قنا بالاضافة الي حوالي ٤٥ ألف شجرة قامت المحافظة بزراعتها خلال الفترة الماضية.