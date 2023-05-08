وزير الاتصالات يغادر إلى ألمانيا لبحث تعزيز التعاون بين البلدين

غادر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القاهرة مساء اليوم الإثنين، متوجها إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية فى زيارة خلال الفترة من 9 حتى 12 مايو.

يعقد خلالها عدد من اللقاءات مع وزراء ومسؤولين حكوميين، ومسئولى الشركات المتخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث تعزيز التعاون بين البلدين واستعراض فرص الاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.

ومن المقرر أن يلتقى الدكتور عمرو طلعت مع عدد من الوزراء ومسؤولى الحكومة الألمانية لفتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر وألمانيا فى مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك التباحث حول سبل الاستفادة من الخبرات الألمانية فى مجال تكنولوجيا المعلومات خاصة المتعلقة بالتحول الرقمى.

وكذلك من المقرر أن يعقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعات مع مسؤولى كبرى المؤسسات والشركات الألمانية المتخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبحث التعاون وجذب استثمارات جديدة إلى السوق المصرى فى مجالات البحث والتطوير، وتصميم وتصنيع الإلكترونيات، والتعهيد، ومراكز البيانات.