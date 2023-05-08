282 مليون دولار حصيلة "Guardians of the Galaxy 3" في 3 أيام

تمكن الجزء الثالث من سلسلة أفلام “Guardians of the Galaxy” لاستديوهات مارفل من تصدر إيرادات شباك التذاكر الأمريكي عقب طرحه بصالات السينما قبل 3 أيام.

بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية 282 مليون دولار، جمع منهم 114 مليونا في الصالات الأمريكية و168 مليونا في السوق الأجنبية.

ويأتي الجزء الجديد للسلسلة بعد 6 سنوات من طرح الجزء الثاني، والذي دارت أحداثه في خضم عودة فريق حراس المجرة من جديد في مهمة جديدة ضد قوى الشر التي تهدد المجرة من جهة، و(يوندا) الراغب في الانتقام من جهة أخرى، وفي نفس الوقت تتكشف أمام بيتر كويل (كريس برات) خزانة اﻷسرار الخاصة بمن يكون والده الحقيقي.

يُشار إلى أن الجزئين الأول والثاني كانا قد حققا ما يزيد عن المليار و500 مليون دولار بشباك التذاكر العالمي في الفترة من 2014 وحتى 2017.