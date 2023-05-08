تسليم موقع إنشاء مستشفى أشمون الجديدة

استقبل خالد النمر، رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، اللجنة الخاصة باستلام الموقع المخصص لإنشاء مستشفى جديدة علي أرض الإرشاد الزراعي خلف مجلس مدينة أشمون، والذي يتم إنشاءها علي مساحة حوالي 7 أفدنة، بحضور الدكتور خالد عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وعدد من المهندسين الاستشاريين بوزارة الصحة، ومديرية الشئون الصحية، ومديرية الزراعة ومديرية المساحة بالمنوفية، ونواب رئيس المدينة، والحاج صابر عبد القوي، والدكتور عصام ياسين أعضاء مجلس النواب بأشمون، ومديري الإدارات والمصالح الخدمية المعنية بالمنوفية ومركز أشمون.

وأشار النمر إلى أنه تم الإستفادة من هذا الموقع لإقامة هذا المشروع الخدمي إذ يعد هذا المشروع من المشروعات ذات النفع العام لأهالي مركز ومدينة أشمون، مؤكدًا اهتمام الحكومة والقيادة السياسية بدعم القطاع الصحي فى إطار العمل على تحسين جودة الخدمات ‏الصحية المقدمة للمواطنين، والارتقاء بالمنظومة الصحية بمركز أشمون، لافتاً إلى أن القطاع الصحي، أحد القطاعات ‏ذات الأولوية ضمن إطار المشروعات القومية التي تحظى ‏برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستهدف تطوير وتحسين ظروف معيشة ‏المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم .