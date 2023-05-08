جامعة طيبة التكنولوجية واليونيدو ينظمان دورة تدريبية حول "التعليم بالجدارات".. صور

تواصلت بجامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، اليوم الاثنين، أعمال الدورة التدريبية "التعليم بالجدارات"، المنعقدة بالجامعة في الفترة من 7 حتى 10 مايو الجاري، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”، لرفع قدرات وكفاءات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري، على نظام التعليم بالجدارات.

وتناولت الدورة التدريبية التي حاضر فيها، أ.د أشرف بهجت، أستاذ ووكيل كلية التربية للدراسات العليا بجامعة القاهرة، التدريب على بناء مقررات بنظام الجدارات وتشمل دراسة حاله عن مقررات سلامة الأغذية وإدارة مخلفات المصانع، من حيث مخرجات التعلم و المعايير ثم الأدوات اللازمة لتخريج طلاب تكنولوجيين يتمتعون بكافة المعارف والمعايير والسلوكيات التي تواكب التطور في سوق العمل وصقل مهارات الطالب المعرفية.

وفي نفس السياق، تفقد الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، يرافقه أ.د محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أعمال الدورة التدريبية التي تقام بالتنسيق مع ممثلي اليونيدو، الدكتور حسام إبراهيم، خبير التعليم الفني والتكنولوجي، والدكتور محمد نجم خبير الأغذية، وبتنظيم من الدكتور حمودة محمد، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

وأوضح الدكتور عادل زين الدين، أن الدورة التدريبية تأتي في إطار تأهيل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري لمواكبة التطورات في نظام التعليم بالجدارات، وبناء مستقبل تعليم تكنولوجي يهدف إلى تخريج طالب ذو سلوك ومعرفة، ومهارة تؤهله مباشرة لسوق العمل، وحث أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري على تطبيق مهارات الدورة في شكل مقررات كدراسة حالة لتعميمها لاحقا، موجها الشكر لهيئة اليونيدو والقائمين على التدريب.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الجدارة هي عبارة عن تطبيق مهارات ومعارف يكتسبها الطالب خلال فترة دراسته في مجال معين، للعمل في وظيفة أو مهنة وفقا لمعايير معينة ومحددة، ويعتمد المنهج القائم على الجدارة التركيز على ما يتوقع من المتعلمين القيام به من جدارات لمهنة معينة، إذ يركز على الطالب والاحتياجات المتغيرة في سوق العمل.

دورة التعليم بالجدارات (1)

دورة التعليم بالجدارات (2)

دورة التعليم بالجدارات (3)

دورة التعليم بالجدارات (4)

دورة التعليم بالجدارات (5)

دورة التعليم بالجدارات (6)

دورة التعليم بالجدارات (7)