للموسم الرابع على التوالى.. إلياس يتصدر التصنيف العالمى للإسكواش وعسل ثالثا

تصدر البيروفي دييجو إلياس، للأسبوع الرابع على التوالى، التصنيف العالمى الجديد للاعبين، حسبما أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA"، وذلك بعد حصده وصافة بطولة بريطانيا المفتوحة.



كما استمر الإنجليزي محمد الشوربجي فى المركز الثاني، ومصطفى عسل لاهب النادي الأهلي فى المركز الثالث، وعلى فرج لاعب وادي دجلة في التصنيف الرابع بعد تتويجه ببطولة بريطانيا للاسكواش.



وجاء تصنيف أبطال مصر فى قائمة التوب 10 كالتالي:



3- مصطفى عسل

4- علي فرج

6- مروان الشوربجي

7- طارق مؤمن

9- مازن هشام



بينما جاء تصنيف التوب تين كالتالى:



1- دييجو إلياس

2- محمد الشوربجي

3- مصطفى عسل

4- علي فرج

5- بول كول

6- مروان الشوربجي

7- فيكتور كورين

8- مازن هشام

9- طارق مؤمن

10- جويل مكين