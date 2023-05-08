إزالة 65 حالة تعد على مساحة 13 ألفا و197 متر مباني في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم الاثنين إستمرار تنفيذ أعمال الموجه 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية واملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة 65 حالة تعدي علي مساحة 13 ألف و197متر مباني و12 فدان و15 قيراط بنطاق المحافظة.

جاء ذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 48 حالة تعدي علي مساحة 13 ألف و197متر مباني و17 حاله تعدي على أراضي زراعيه وأملاك علي مساحة 12 فدان و 15 قيراط و 22 سهم بمراكز ومدن المحافظة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أكد المحافظ أن المحافظة قد وضعت خطه زمنيه محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزاله تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.