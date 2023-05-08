بالفيديو.. لون البحر الأحمر يتحول إلى الوردي في ظاهرة طبيعية تحدث كل عام

قال الدكتور أحمد غلاب، مدير محمية الجزر الشمالية بالغردقة، إن ظاهرة تغير مياه البحر الأحمر إلى اللون الوردي، هي واحدة من الظواهر الطبيعية التي ترصدها وزارة البيئة للشعب المرجانية، وهي ظاهرة تحدث كل عام من بداية شهر إبريل و مايو.

وأضاف مدير محمية الجزر الشمالية بالغردقة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن الشعب المرجانية أحد الأنظمة البيئية المهمة فى العالم، حيث أنها تدعم وتحافظ على التنوع البيولوجي، إلى جانب أنها تزيد من الثروة السمكية وتكون مأوى لآلاف من الكائنات البحرية.

وتابع مدير محمية الجزر الشمالية بالغردقة، أن العالم فقد مساحات واسعة وكبيرة جدا من الشعب المرجانية نتيجة ظاهرة ارتفاع درجات الحرارة، موضحا ان الوزارة تتابع الشعب المرجانية في البحر الأحمر للحفاظ عليها، وظاهرة تكاثرها تعطي مؤشرا على قدرتها على التجديد والنمو والاستدامة.