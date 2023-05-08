حملات مكثفة لمتابعة تعريفة أجرة بمواقف الوادي الجديد.. صور

شن رؤساء المراكز والمدن، مديرو المرور والمواقف والتموين بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، حملات مكثفة على مواقف سيارات السيرفيس للأجرة، بجانب محطات الوقود المختلفة، بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، الأسعار الجديدة للسولار، وذلك للتأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أنه لليوم الرابع علي التوالي يجري تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على السرفيس والتاكسي ومواقف سيارات الأجرة بالمراكز والمدن، وأيضاً محطات الوقود، للتأكد من سير العمل بشكل طبيعى، وعدم التلاعب في التعريفة المقررة.

كما قام رؤساء المراكز والمدن بالتأكد من وضع الملصقات "الإستيكرات" بالأسعار الجديدة بسيارات الأجرة، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات الرادعة حيث جرى التنبيه على سائقى سيارات الأجرة، بالإلتزام بخطوط السير المحددة، وعدم تقسيم الخطوط، وكذا الإلتزام بالتعريفة المقررة، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

وأضاف الزملوط، أنه جرى التشديد على المواطنين بعدم الرضوخ لأي محاولة إستغلال، بعدم دفع أي زيادة في تعريفة الركوب المقررة، والعمل على رصد وإرسال المخالفات 0 101 481 4825، وذلك بغرفة عمليات المحافظة، أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 أو من خلال تطبيق عين المواطن الذي اطلقته المحافظة لتلقي الشكاوي في سبتمبر 2022 ويمكن تحميله على الهواتف المحمولة عبر الرابط التالي: عين المواطن - الوادي الجديد - Apps on Google Play

حملات مكثفة لمتابعة تعريفة أجرة بمواقف الوادي الجديد (1)

حملات مكثفة لمتابعة تعريفة أجرة بمواقف الوادي الجديد (2)

حملات مكثفة لمتابعة تعريفة أجرة بمواقف الوادي الجديد (3)

حملات مكثفة لمتابعة تعريفة أجرة بمواقف الوادي الجديد (4)

حملات مكثفة لمتابعة تعريفة أجرة بمواقف الوادي الجديد (5)

حملات مكثفة لمتابعة تعريفة أجرة بمواقف الوادي الجديد (6)

حملات مكثفة لمتابعة تعريفة أجرة بمواقف الوادي الجديد (7)