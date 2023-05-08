"تموين كفر الشيخ": توريد 81.5 ألف طن قمح للشون والصوامع

قال مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ عادل الهابط، إن شون وصوامع المحافظة استقبلت حتى اليوم 81 ألفا و590 طن قمح من خلال 22 موقعا تابعا للجهات المسوقة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأوضح مساعد وكيل وزارة التموين - في بيان اليوم الاثنين - أن هناك متابعة يومية من المحافظ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، مشيرا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة وكيل الوزارة عماد عبد الغني حبيب لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أية مشكلات قد تواجه بعضها.

وشدد الهابط على ضرورة انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية.