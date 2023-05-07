تامر عاشور يحتفل بنجاح حفله الثاني في جدة

احتفل النجم تامر عاشور بنجاح حفله الثاني على التوالي في جدة بالمملكة العربية السعودية خلال ليلتين متتاليتين وسط حضور جماهيري كبير رافعا شعار كامل العدد.

ووجه عاشور شكره للجمهور من خلال منشور طويل له على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وكتب، "اتشرفت بإني أكون أول مطرب مصري يحيي حفلتين كاملتين العدد يومين ورا بعض في الغالية على قلبي جدة.. يومين استثنائيين في حياتي ومشواري اللي بدأته مع أهل المملكة خطوة خطوة من البداية حتى الآن بتعب ومثابرة ومجهود علشان أوصل لليومين دول كل ده بفضل ربنا ثُم الجمهور السعودي وبدعم كبير وثقه من الرائد حبيبي واخي ابو ناصر الداعم الأول للفن والابداع عامة وليا خاصه في المملكة بلا توقف ثم الأهل والأصحاب وهم شركه بنش مارك فرد فرد اللي ماشاء الله شغالين زي الساعة بكل حب ورضا وابتسامه تفتح نفسك على اي شيء".

وتابع، "بشكر مصر وجمهور مصر بلدي اللي كل الفضل يرجعلهم بعد ربنا في كل ما وصلت ليه .. كل الشكر للفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الأهم هاني فرحات مش علشان الحفلة بس علشان التعب والبروڤات والجهد والسهر ثم النتيجة وبالمناسبة دي النهاردة بقالي تقريبا ٢٠ سنه بغني ليكم وكوّنت في اذاهانكم ذكريات كتيير أنا فخور بده وده مش معناه ان سنّي كبير انا عمري ٢٢ سنه تقريبا فا تحبوا تقولولي ايه بالمناسبه السعيده دي؟".

ويستعد النجم تامر عاشور للتواجد خلال الفترة القادمة بين جمهوره المصري والعربي في عدد من الحفلات الغنائية كما يجهز عدد من الأغنيات لطرحها للجمهور خلال الفترة القادمة.