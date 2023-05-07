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الأحد 07 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل دعوي الفنانة زينة عن أجر مسكن وحضانة ضد أحمد عز لجلسة 20 مايو

احمد عز وزينة
احمد عز وزينة
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أجلت محكمة أسرة مدينة نصر دعوى الدفع أو الحبس المقامة من الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز عن متجمد أجر مسكن وحضانة بمبلغ قدره مليون و761 ألف جنيه  لجلسة 20مايو.

 

قدم محام الفنانة زينة، طلبًا إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة مدينة نصر، يحمل رقم 1215 لسنة 2023، وتتمثل في دعوى الدفع أو الحبس وطالب فيه بإلزام أحمد عز بدفع متجمد أجر مسكن وحضانة بمليون و761 ألف جنيه.

 

كانت محكمة الأسرة بمدينة نصر قضت سابقا بإلزام الفنان أحمد عز بدفع مبلغ 20 ألف جنيه استرليني و552 جنيها إسترلينيا مصروفات دراسية لتوأم الفنانة زينة زين الدين وعز الدين.

 

وكانت محكمة الأمور الوقتية بأسرة مدينة نصر، قضت برفض الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز، والتي يطالب فيها بتحويل طفلي الفنانة زينة من المدرسة البريطانية إلى مدرسة أخرى مصاريفها أقل.

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