وزارة الرياضة تُعلن عن أماكن فعاليات المرحلة الأولي بمنتدى الحور الوطني الثاني للشباب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة ، برئاسة الدكتور اشرف صبحي من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني ، عن أماكن جديدة ضمن فعاليات المرحلة الأولي من مُنتدي الحوار الوطني للشباب في نسخته الثانية ، تحت شعار "فيمَ يفكر الشباب...حوار من الشباب للشباب" ، بمراكز شباب الجمهورية ، وتستمر حتي ١٦ مايو الجاري ،

ويناقش الشباب المشاركون بالمنتدي ، علي مدي يومين بواقع ثلاث ساعات كل يوم ، ثلاثة محاور رئيسية :" أولًا - المحور الاجتماعي ( التعليم ،الصحة والزيادة السكانية ،الوعي والإعلام والثقافة ،الأسرة والطفل ، ذوي الهمم والقدرات الخاصة ) ، ثانيًا - المحور السياسي (تعزيز المشاركة السياسية ، المحليات ) ، ثالثًا - المحور الاقتصادي (الاقتصاد، التشغيل والتأهيل لسوق العمل ،مشروعات مستدامة وصديقة للبيئة)

يشارك في المُنتدي ، أعضاء مراكز الشباب والهيئات الشبابية والرياضية ، ممثلي نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية من " نموذج محاكاة مجلس النواب ، نموذج محاكاة مجلس الشيوخ ، الكيانات الشبابية ، لجان الشباب بالأندية ، ذوى الهمم و القدرات الخاصة ، أبناء القبائل المصرية والحدودية ، اتحاد طلاب الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة ، الجمعيات الأهلية والاتحادات والنقابات ؛ المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لذوي الإعاقة