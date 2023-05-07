رئيس مكتب زيلينسكي ومستشار الأمن القومي الأمريكي يبحثان هاتفيا احتياجات الجيش الأوكراني

الأحد 07/مايو/2023 - 12:27 م

أجرى رئيس مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك محادثات هاتفية مع جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي.

وذكرت الخدمة الصحفية لمكتب الرئيس الأوكرانية -حسبما نقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم الأحد- أنه بناء على تعليمات من الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وفي إطار حوار مستمر مع شركاء أوكرانيا الدوليين أطلع يرماك، سوليفان على آخر التطورات على خط المواجهة وإعداد القوات الأوكرانية لتحرير الأراضي الأوكرانية، فضلا عن الاحتياجات الملحة للجيش الأوكراني.

كما ناقش الطرفان صيغة السلام التي أطلقها الرئيس زيلينسكي.

وأضافت الخدمة الصحفية أن "رئيس مكتب الرئيس الأوكراني شكر فريق الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن بأكمله وكلا مجلسي الكونجرس الأمريكي والشعب الأمريكي الصديق على دعمهم المستمر والشامل لأوكرانيا في الحرب" "للحفاظ على الحرية والاحترام القانون الدولي، وإعادة السلام العادل في أوروبا والعالم ".