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الأحد 07 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع فلاح إثر سقوطه داخل ماكينة دريس القمح بالجيزة

أرشيفيه
أرشيفيه
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لقي فلاح مصرعه متأثراً بإصابته اثر سقوطه بماكينة دريس القمح بدائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة.

تلقي الرائد أحمد عبدالفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال فلاح مصاب بقطع في الشريان وسحجات متفرقة بالجسم وادعاء سقوط داخل ماكينة دريس القمح ولقي مصرعه خلال محاولات إسعافه ومقيم بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبسؤال أهلية المتوفي أفادوا أنه أثناء عمل نجلهم علي ماكينة دريس القمح اختل توازنه وسقط داخل الماكينة مما تسبب في إصابته ومن ثم وفاته جري التحفظ علي الجثمان داخل ثلاجة مستشفي العياط المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

 وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات. 

النيابة العامة داخل ثلاجة محافظة الجيزة مديرية امن الجيزة مركز شرطة العياط مستشفى العياط المركزي أختل توازنه