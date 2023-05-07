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الأحد 07 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة بطاريات السيارات بالساحل

أرشيفيه
أرشيفيه
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قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة البطاريات من داخل السيارات في منطقة الساحل بالقاهرة مستخدمين أسلوب الضغط على الكابود، 15يوما على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهم في الميعاد المحدد.

كما أمرت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

نجح رجال مباحث القاهرة فى القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة البطاريات من داخل السيارات بإسلوب "الضغط على الكابود" بمنطقة الساحل.

تعود الواقعة عندما تم ضبط (شخصين "لهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الساحل لتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى سرقة البطاريات من داخل السيارات بإسلوب "الضغط على الكابود" وإعترفا بإرتكابهما (4) وقائع سرقة ، وتم بإرشادهما ضبط كافة البطاريات المستولى عليها لدى عميليهما "سيئ النية" مالك محل بطاريات سيارات بالقليوبية.وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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